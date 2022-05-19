شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 11 مبنى آيلا للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية وسط الدمام خلال جولاتها الميدانية 11 مبنى آيلا للسقوط، وإزالة آخر، وذلك ضمن أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت البلدية 12 زيارة ميدانية على محطات الوقود، شملت 53 محطة، وأسفرت عن إغلاق إحداها للمعالجة، وإصدار بلاغين. فيما لفت البلدية إلى أن نسبة التطوير العام بالمحطات بلغت 91 %. كما نفذت البلدية خلال الأسبوع الماضي جولات ميدانية ممثلة بالرقابة النسائية وتم من خلالها، تنفيذ 14 زيارة، أسفرت عن 3 مخالفات، ورصد 8 منشآت ممتثلة.

وكانت البلدية أطلقت الأسبوع الماضي جولات ميدانية لمباشرة البلاغات فيما يخص إدارة النظافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وأسفرت عن 52 زيارة، و9 إنذارات، ومعالجة 45 بلاغا، و33 معاملة بلدية.