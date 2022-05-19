اخبار الرياضه السعوديه الكأس الأغلى.. «عاشرة» زرقاء و«حلم» برتقالي

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشريف وحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تقام المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الهلال والفيحاء، مساء اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الهلال في هذا النهائي لتحقيق لقبه العاشر في البطولة ليصبح ثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ 13 لقباً، ويطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الزعيم لحصد اللقب للمرة الثانية بعد أن تُوِّج «الأزرق» بالكأس الغالية خلال فترته التدريبية الأولى أمام المنافس التقليدي النصر بضربات الترجيح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

في المقابل يتطلع فريق الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي، حيث يسعى للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه على خطى الفيصلي والتعاون، وكان وصول «البرتقالي» لهذا النهائي باستحقاق نظير ما قدمه الفريق هذا الموسم من مستويات مميزة مع مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي سيخوض النهائي الثاني له في تاريخ البطولة بعد أن خسر مع الفيصلي أمام الاتحاد في نهائي 2018 في النهائي الذي امتد للأشواط الإضافية.

وتواجه الفريقان الموسم الحالي في مناسبتين في الدوري وكان التعادل السلبي حاضراً في الدور الأول، وفاز الفيحاء في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف أحرزه قائد الفريق سامي الخيبري.

ويعد هذا النهائي السادس الذي يستضيفه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث أقيمت نهائيات نسخ 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على ملعب «الجوهرة المشعة».