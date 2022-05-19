اخبار الرياضه السعوديه دفاع الفيحاء.. ممنوع العبور

من جانب آخر، يُعد دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الأميز خلال مشواره ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث استقبلت شباكه هدفاً «يتيماً» خلال المباريات الثلاث التي خاضها. إذ بدأ «البرتقالي» مشواره أمام فريق أبها وانتصر عليه برباعية دون مقابل ضمن دور 16، ثم واجه الباطن ضمن دور 8 ونجح الأخير في زيارة شباك الحارس المتألق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وفي مواجهة ما قبل النهائي كسب الاتحاد بهدف نظيف، ليصعد لمواجهة الهلال في نهائي البطولة، الذي سيقام اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في جدة.
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