اخبار الرياضه السعوديه ابن نافل.. واللقب «السابع»

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن الاستمرار في تحقيق البطولات والإنجازات الكبيرة، وذلك في المباراة الختامية التي تجمع فريقي الهلال والفيحاء على نهائي كأس الملك، ويسعى للظفر بالبطولة رقم (7) له مع الفريق الأزرق.

يذكر أن ابن نافل حقق (6) بطولات سابقة منذ توليه رئاسة نادي الهلال قبل 3 مواسم ليصبح من رؤساء الهلال الذهبيين الذين استطاعوا تحقيق 6 ألقاب فأكثر، إذ حقق مع الهلال بطولتي دوري أبطال آسيا 2019، و2021، وكأس الدوري مرتين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، فهل يستمر ابن نافل في جلب الذهب والأفراح لعشاق «الزعيم»؟.