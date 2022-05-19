اخبار الرياضه السعوديه ابن نافل.. واللقب «السابع»

يذكر أن ابن نافل حقق (6) بطولات سابقة منذ توليه رئاسة نادي الهلال قبل 3 مواسم ليصبح من رؤساء الهلال الذهبيين الذين استطاعوا تحقيق 6 ألقاب فأكثر، إذ حقق مع الهلال بطولتي دوري أبطال آسيا 2019، و2021، وكأس الدوري مرتين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، فهل يستمر ابن نافل في جلب الذهب والأفراح لعشاق «الزعيم»؟.
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