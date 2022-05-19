اخبار الرياضه السعوديه أبانمي: هدفنا الكأس الغالية

محمد بن مسعود - الدمام - عبّر رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي عن اعتزازه بوصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتشرّف بالسلام على راعي المباراة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مؤكداً أن المباراة ستكون عرساً رياضياً واحتفاءً يعكس ما تحظى به الرياضة والرياضيين من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، والذين يولون شباب الوطن كل الرعاية والاهتمام. وأكد أن الطرف الآخر في المواجهة شقيقنا نادي الهلال سيكون نداً قوياً، فهو يمتلك مسيرة حافلة بالنهائيات مما يجعله يمتلك خبرة عريضة في مثل هذه المباراة، مشيراً إلى استعداد الفيحاء بالشكل الجيد لهذه المواجهة التي سيخوضها الفريق بكل جدية وعزم على تقديم المستوى الفني الذي يليق بالحدث، معبّراً عن أمله بتحقيق الإنجاز وتتويج مسيرة الفريق في بطولة الكأس المميزة بالحصول على اللقب ورفع الكأس الغالية وإسعاد رجالات الفيحاء وأعضاء شرفه وجمهوره.

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