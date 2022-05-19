«ساما»: تطوُّر التهديدات السيبرانية سريع.. والتقصي الاستباقي يوقف الاختراقات

واعتمد «ساما» عددا من المبادئ لتحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي، وسيتم العمل خلال 6 أشهر بتحليل الأنماط والأساليب التشغيلية لمجموعات الاختراق، كالبرامج الخبيثة والإجراءات المتبعة وتصنيف المراحل المختلفة للهجمات، وتحليل التهديدات السيبرانية للخروج بمؤشرات الاختراق وضوابط الكشف والتصدي للهجمات السيبرانية، وسيتم العمل خلال 12 شهرا بالتركيز على الجوانب الإستراتيجية للمعلومة المتقصى عنها مثل أهداف ودوافع مجموعات الاختراق وتحديد سيناريوهات الاختراق والهجوم المتوقعة حسب مستوى التهديدات السيبرانية.
وطالب البنك المركزي من شركات التأمين إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي لإدارة التهديدات الأمنية في المؤسسة المالية، لتحديد الفجوات، مع قيام لجنة الأمن السيبراني بمتابعة تطبيق المبادئ ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة وتقديم الدعم الكامل لحل العقبات والتحديات التي تواجه الفرق المختصة في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية لكل ما يؤثر أو يعيق تطبيق المبادئ.
وسيتم تقديم الدعم اللازم لإدارة الأمن السيبراني لتعزيز دور تحليل التهديات السيبرانية والتأكيد على تزويدهم بالكفاءات والكوادر الوطنية المدربة والأدوات التقنية والتدريب الملائم للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه دفاع الفيحاء.. ممنوع العبور
- اخبار الرياضه السعوديه الكأس الأغلى.. «عاشرة» زرقاء و«حلم» برتقالي
- اخبار الرياضه السعوديه ابن نافل.. واللقب «السابع»
- اخبار الرياضه السعوديه أبانمي: هدفنا الكأس الغالية
- «الاستثمارات» خامس أكبر مساهم في «نينتندو» اليابانية
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما»: تطوُّر التهديدات السيبرانية سريع.. والتقصي الاستباقي يوقف الاختراقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.