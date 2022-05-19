«لوسيد» توقع عقد إنشاء مصنعها في «إعمار»

وتأتي هذه الاتفاقية وفقا لإعلان شركة «إعمار» في شهر فبراير الماضي، بتوقيعها عقد إيجار تطويري مع شركة «لوسيد» لمدة 25 عاما بتكلفة تصل إلى 113.5 مليون ريال، تستأجر بموجبه شركة «لوسيد» قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كامل الخدمات المساندة.
وتوقعت «لوسيد» أن تصل ذروة إنتاج هذه المنشأة إلى 150 ألف مركبة سنوياً، ومن المخطط أن تبدأ العمل في النصف الأول من عام 2022.
وأعلنت وزارة المالية في شهر أبريل الماضي توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة «لوسيد» لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وبحد أعلى 100 ألف مركبة خلال 10 سنوات، بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقا للبيئة.
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