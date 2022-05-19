«العربي للاستثمار» توقع اتفاقية تطوير مع مجموعة هشام الموسى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة العربي للاستثمار، التي تعد رائدة في مجال إدارة الاستثمارات العقارية، توقيعها اتفاقية تطوير مشروع عقاري في مدينة الطائف مع مجموعة هشام الموسى للاستثمار من خلال صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يبلغ حجمه 700 مليون ريال، واستحوذ الصندوق على أرض خام تبلغ مساحتها 1.4 مليون متر مربع بموقع إستراتيجي في مدينة الطائف، وسيتم تطوير مخطط متعدد الاستخدامات بالبنية التحتية يشمل مساحات سكنية وتجارية سيتم بيعها كأراضٍ مطورة، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التطوير.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار خالد الغامدي عن سعادته بإطلاق الصندوق الذي تزامن مع صدور الأمر الملكي السامي بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف، الذي يعد امتداداً لجهود القيادة الرشيدة لإحداث نقلة تنموية نوعية، استنادًا إلى ما تزخر به الطائف من مقومات طبيعية وجغرافية وسياحية ومواقع تاريخية، ودعماً لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات والفعاليات السياحية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يُعزز من أهداف التنمية الشاملة والمُستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار هشام الموسى: «سعدنا بتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة العربي للاستثمار، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الشركة على الأداء المميز الذي أفضى إلى توقيع هذه الاتفاقية، ولا يخفى على الجميع أهمية مدينة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة وثالث أكبر المحافظات، وتتميز بالتنوع البيئي والجغرافي الذي تحظى به، حيث تمثل فرصة استثمارية رائعة لتقديم منتجات حديثة ومتميزة لسكان وزوار المدينة التي يفوق عدد زوارها 2.5 مليون زائر سنوياً بفضل الفعاليات والمهرجانات التي تقام فيها سنوياً».