يوليو وأغسطس ما تبقى من إجازات المعلمين - #عاجل

وتقلصت الإجازة الصيفية هذا العام الدراسي بعد تجربة الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام واعتماد الإجازات المطولة خلال منتصف الدراسة كنوع من التنشيط للطلاب والمعلمين، إضافة إلى عودة الطلاب للدراسة لأول مرة في شهر رمضان منذ 16 عامًا.
عدد فعلي
وكشف التقويم الدراسي، 1444 عن إجمالي العدد الفعلي للأيام الدراسية للفصول الدراسية الثالثة بـ185 يومًا، وهي موزعة على النحو التالي:
الفصل الدراسي الأول 60 يومًا.
الفصل الدراسي الثاني 59 يومًا «الأقل في عدد الأيام».
الفصل الدراسي الثالث 66 يومًا «الأكثر في عدد الأيام».
وتضمن التقويم 10 إجازات أثناء العام الدراسي، بلغ مجموع عدد أيامها نحو 56 يومًا:
5 إجازات مطولة.
إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.
إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
إجازة اليوم الوطني.
إجازة يوم التأسيس.
إجازة عيد الفطر.
ويتبين من التقويم الدراسي الجديد، أن مدة إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب والمعلمين تمتد شهرين، وهما: ذي الحجة ومحرم المقبلين، إذ أنه طبقًا للتقويم الدراسي الجاري، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي في غرة شهر ذي الحجة المقبل 1443، ويبدأ العام الدراسي الجديد في غرة شهر صفر 1444.
تواريخ مهمة
عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس الإثنين 24 محرم المقبل.
بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس 30 ربيع الآخر المقبل.
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 10 جمادى الأولى المقبل.
بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني الخميس 10 شعبان المقبل.
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث الأحد 20 شعبان المقبل.
بداية إجازة عيد الفطر الخميس 22 رمضان المقبل.
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر الأربعاء 6 شوال المقبل.
بداية إجازة نهاية العام الدراسي الخميس 4 ذي الحجة 1444.
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