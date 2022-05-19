إغلاق صيدليات المراكز الصحية يكشف وصفتي - #عاجل

كشف قرار نقل صيادلة المراكز الصحية إلى المستشفيات بعد إغلاق الصيدليات في المراكز، عن شكاوى كثيرة من خدمة «وصفتي» التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانا.

شكاوى بالجملة

طرح مواطنون ومواطنات عبر هاشتاق #تكليف_الصيادلة_للمستشفيات الكثير من الشكاوى حول خدمة وصفتي على خلاف ما يتحدث عنه عنوان الهاشتاق الذي يتحدث عن مشكلة نقل بعض الصيادلة إلى المستشفيات في حين اكتفى آخرون بالخروج من الوزارة والبحث عن عمل في القطاع الخاص. وطرح البعض مشكلة عدم وجود الخدمة في المراكز ببعض الهجر والمحافظات، فيما تواصلت «دوت الخليج» بالخدمة عبر حسابها في «تويتر» الذي قال إنه في حال وجود أي مشكلة في صرف الدواء يمكن الاتصال برقم الخدمة 920000932. وجرى التواصل، وأكدت إحدى الموظفات في الرد أنه «سيتم رفع هذه الشكوى للمسؤولين لإيجاد الحلول».

أدوية بديلة

ويقول أبو بتال: ميزة الصيدلية بالمستشفيات أن الطبيب يعلم وعلى صلة مع الصيدلي بتوفر العلاج الذي يريد أن يصرفه للمريض، على عكس الصيدلية التجارية التي ربما لا تتوفر لديها وصفة الطبيب، ومن هنا تبدأ معاناة البحث عن الدواء بين الصيدليات وخاصة لكبار السن.

كما تحدث البعض عن مشاكل في الخدمة إذ أن كبار السن لا يستطيعون التعامل معها خصوصا داخل الصيدلية التي تطلب تسجيل رقم الوصفة وغير ذلك، إضافة إلى عدم توفر بعض الأدوية في الصيدليات واللجوء إلى إعطاء المريض أدوية بديلة وإعادة للطبيب كي يكتب العلاج البديل، فضلا عن شكاوى البعض من تكبدهم البحث في عدة صيدليات عن الدواء، أو قطع مسافة طويلة إلى صيدليات ليست قريبة من منطقة سكنه، وكذلك مشكلة تعطل النظام في بعض الصيدليات.

مؤيدون للخدمة

من جانبهم، طرح آخرون آراءهم بتفضيلهم للخدمة وأنها تحد من الهدر الدوائي الذي كان يحدث في المراكز الصحية، وقال عبدالكريم السريح: «وصفتي نظام فعال جدا من واقع تجربة ومريح لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم ولا حاجة لوجود الصيدلية في المركز الصحي».

من جهتها، قالت إحدى المعلقات: «فكرة نظام وصفتي نبيلة وقابلة للتحسين». فيما قالت موظفة في إحدى الصيدليات: «يجب أن تكون هناك رواتب مجزية وعدد موظفين كاف وبرامج توعوية للمريض عن البرنامج لمعرفة صلاحيات كل شخص في هذا النظام، ويجب أن تكون هناك قوانين صارمة لحماية الصيدلي.. نحن نتعرض للتهديد يوميا من عملاء وصفتي».

من أهداف وصفتي

توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية

الشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية في المملكة

رفع كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي والحد من الهدر

ضمان توفر الأدوية للمرضى في جميع أنحاء المملكة

تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء