حافلات ترددية من المطارات إلى المدن - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة النقل العام تعتزم الاستعانة ببيت خبرة لإجراء دراسة تستهدف تفعيل النقل الترددي بالحافلات من المطارات إلى داخل المدن، وذلك لتحسين التنقل الحضري وتوفير بيئة نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة.

خدمة مستدامة

وبحسب الهيئة يعتبر توفير خدمة حافلات المطارات الترددية لمراكز المدن مطلبًا مهمًا وأساسيًا لتعزيز حركة السياحة وتنمية كافة مناطق المملكة ومدنها الرئيسية، من خلال تقديم خدمة نقل مستدامة تخدم المسافرين من مغادرين وقادمين من الخارج والداخل لمطارات المملكة.

خيارات متعددة

ويترتب على الخدمة فوائد عديدة تتمثل في تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتخفيف حدة الازدحام المروري، والحد من التلوث البيئي، ورفع مستوى السلامة. كما تسهم الخدمة في توفير خيارات متعددة للتنقل حيث تحقق الربط والتكامل بين المطارات ومراكز المدن ومناطق الجذب الرئيسية، وتتميز بأنها متكاملة ومترابطة مع وسائل النقل المختلفة لاستيعاب الطلب على الخدمة. وتأتي أهمية توفير وتطوير هذه الخدمة بما يساهم بصورة مباشرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المدن السعودية من خلال تحسين التنقل الحضري وتوفير بيئة نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة.

خدمات إلكترونية في النقل العام

- تطبيق الجوال (app):

يمكن من خلال تطبيق الجوال الدفع وشحن البطاقات والاستعلام عن جميع العمليات.

- جهاز PDA:

يقوم بتوفير شحن البطاقات الذكية والتعامل مع الاستفسارات.

- أجهزة الخدمة الذاتية TVM:

توفر إصدار البطاقة الذكية وإعادة الشحن.

- جهاز التدقيق Validator:

يحتوي على معالج قوي وتطبيقات الوسائط المتعددة التي يمكن تهيئتها وفقًا لعمليات التطبيق.

- جهاز OBU:

يعمل على متن الحافلة التي من خلالها تسمح للملحقات التشغيلية على الحافلة لربط واحد أو أكثر.