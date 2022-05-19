55 ألف نسخ لوكالة إلكترونية عبر ناجز

وأوضحت الوزارة أن خدمة نسخ وكالة تمكّن المستفيد من إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تقليص الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز Najiz.sa.
وأكدت أن إتاحة خدمة نسخ وكالة إلكترونيًا يأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.
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ألف نسخ لوكالة إلكترونية عبر ناجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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