فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الجزائري

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء الأربعاء، معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجزائر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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وقد أقام معالي وزير الخارجية الجزائري مأدبة عشاء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.
وكان سمو وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الجزائرية في وقت سابق مساء الأربعاء.
حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.
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