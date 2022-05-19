الرويلة يمنح السباحة البحرينية «فضية»

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت السباحة البحرينية أولى ميدالياتها بعد أن حصل سباح المنتخب الوطني عمر الرويلة المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائي سباق ١٠٠م ظهر، في اليوم الثاني لمسابقة السباحة، التي تقام على مسبح مجمع الشيخ ناصر المحمد الصباح للألعاب المائية، ضمن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية المقامة حاليًا بدولة الكويت الشقيقة.
وقد قدم السباح عمر الرويلة مستوى فنيًا كبيرًا وأنهى السباق في زمن وقدره ٥٩:٩٤ ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية عن السباح السعودي علي العيسى الذي حل في المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٥٩:٧٩ ثانية، فيما حل في المركز الثالث السباح القطري يوسف أبوليلة بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ١:٠٠:٢٢ دقيقة.
وقد أسفرت بقية نتائج المنتخب الوطني في سباقات اليوم الثاني، عن حصول السباح خالد إسماعيل على المركز السابع في سباق ١٠٠م فراشة بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ١:٠٣:٥٩ دقيقة، وحل السباح محمد راشد في المركز السابع في سباق ٢٠٠م حر بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٩:٤٣:٩٠ دقيقة.
وحل المنتخب الوطني في المركز السادس في سباق ١٠٠م تتابع بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٣:٥٠:٠٩ دقيقة. ونجح المنتخب الكويتي في الفوز بهذا السباق والميدالية الذهبية بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٣:٣١:٠٢ دقيقة، فيما حصل المنتخب القطري على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٣:٣٥:٠٧ دقيقة، بينما حصل المنتخب العماني على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن أنهى السباق في زمن وقدره ٣:٣٦:١٥ دقيقة.
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