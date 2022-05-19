سيّدات الأحمر يفزن على سيّدات الإمارات بـ«الأربعة»

محمد بن مسعود - الدمام - عزز المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الصالات صدارته بعد فوزه على منتخب الامارات للسيدات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة مجمع سعد العبدالله الصباح الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة كرة القدم الصالات «الفوتسال» بمنافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة حاليًا بدولة الكويت الشقيقة.

وستخوض سيدات الأحمر اليوم «الخميس» مواجهة أمام منتخب سيدات الكويت، إذ تتطلع سيدات منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز الثالث للتأكيد على الصدارة قبل الدخول في مرحلة التحضير لخوض منافسات الدور الثاني.