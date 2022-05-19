منتخب ألعاب القوى بطل الخليج بـ35 ميدالية بينها 17 ذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - توج منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات بلقب مسابقة «أم الألعاب» بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة حتى 31 مايو الجاري بعدما ختم أبطالنا وبطلاتنا مشوارهم بتحقيق 35 ميدالية ملونة بينها 17 ذهبية و12 فضية و6 برونزية، ليتربعوا على العرش الخليجي بكل جدارة واقتدار ويحققوا المركز الأول في جدول الترتيب العام لمسابقة ألعاب القوى بالدورة.

وأسفرت نتائج منتخب السيدات في اليوم الثالث والأخير عن فوز كل من:

1- وينفرد يافي (ذهبية سباق 1500 متر)

2- ذهبية بونتو ربيتو (ذهبية 5 آلاف متر)

3- فريق التتابع للسيدات (ذهبية التتابع)

4- زينب موسى (فضية سباق 200 متر)

5- تايجست ميكونين (فضية سباق 1500 متر)

6- تايجسست جاشاو (فضية سباق 5 آلاف متر)

7- إيمان عيسى جاسم (برونزية سباق 200 متر)

وأسفرت نتائج منتخب الرجال عن فوز كل من:

1- يعقوب سالم (ذهبية سباق 200 متر)

2- البرت روب (ذهبية 5 آلاف متر)

3- فريق التتابع (ذهبية التتابع للرجال)

4- داويت فيكادو (فضية سباق 5 آلاف متر)

5- محمود الجوهري (برونزية رمي المطرقة)

وحصدت مملكة البحرين ثلاث ميداليات من بينها فضية في الرماية وفضية في السباحة وبرونزية في الرماية، ليرتفع عدد الميداليات إلى 38 ميدالية.