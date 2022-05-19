الرفاع يسقط أمام العربي الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - سقط الرفاع في أولى مبارياته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما خسر أمام مضيفه العربي الكويتي بهدفين مقابل ثلاثة، لتتعقد مهمته في خطف بطاقة العبور المباشرة عن هذه المجموعة «الثانية» التي تضم إلى جانبه أيضًا فريقي شباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني.

وفشل الرفاع في الحفاظ على تقدمه بالنتيجة بهدفين نظيفين جاءا عن طريق علي حسن سعيد وجاسم الشيخ، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، بعدما قلص العربي الفارق عن طريق أحمد خلف، وفي الشوط الثاني تلقت شباك الرفاع هدفين عن طريق النيجيري ابيلاي وبدر طارق ليخرج الرفاع خالي الوفاض في مباراته الأولى، وسيخوض الرفاع مباراته القادمة مع ظفار العماني يوم السبت القادم.