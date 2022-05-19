الرفاع الشرقي يكتفي بنقطة التعادل مع «نجمة» لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - خرج الرفاع الشرقي بنقطة التعادل بهدف لمثله مع ضيفه النجمة اللبناني، ليحصد نقطته الأولى في مشواره ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا دون أهداف بين تشرين السوري وهلال القدس في أولى المباريات، وتنتظر الرفاع الشرقي مباراة ثانية مع هلال القدس بعد يومين على أمل تحقيق أول انتصاراته في هذه المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وتقدم النجمة أولا عن طريق لاعبه ادموند شحاته «65»، ورد الرفاع الشرقي بهدف التعادل عن طريق تسديدة قوية من البرازيلي لويز، وأكمل الرفاع الشرقي المباراة بصفوف ناقصة بطرد لاعبه حسين الخياط في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.