اخبار الخليج – القحطاني يؤكد أهمية أخذ الفئة العمرية 3- 11 عامًا التطعيم المضاد لفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أهمية مبادرة أولياء الأمور بتطعيم أبناءهم من الفئة العمرية البالغة 3 – 11 عامًا بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا، خاصة في ظل ارتفاع عدد الحالات القائمة بين هذه الفئة العمرية عالميا، وذلك لما يقوم به التطعيم من زيادة أعداد الأجسام المضادة في الجسم وتقوية جهاز المناعة لدى هذه الفئة العمرية وتوفير الحماية اللازمة لهم من الفيروس ما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.

وأشار د. القحطاني إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت مأمونية التطعيمات وفاعليتها في رفع كفاءة الجهاز المناعي، وتخفيف مضاعفات الفيروس التي قد تؤدي لتلقي العلاج في المستشفى أو العناية المركزة، لافتاً إلى أن الدراسات كذلك أثبتت دور التطعيمات في تقليل أعراض الفيروس التي قد تستمر عند بعض الحالات لفترات طويلة بعد التعافي من الفيروس.

وأكد القحطاني أن المناعة المكتسبة من التطعيم المضاد لفيروس تسهم في رفع المنحى المناعي للجسم دون مضاعفات على عكس المناعة المكتسبة لدى المتعافين من الفيروس التي قد يصاحبها بعض المضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس والتي قد تستمر عند بعض الحالات لفترات طويلة.

ونوه القحطاني بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة (CDC) توصيان بضرورة أخذ التطعيم لهذه الفئة العمرية للحد من حدوث مضاعفات أو وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس.

ودعا د. القحطاني أولياء الأمور لضرورة أخذ أبنائهم التطعيم المضاد للفيروس لتوفير الحماية اللازمة لهم حفاظًا على سلامتهم وذلك بالتوجه مباشرةً للمراكز الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة دون الحاجة لأخذ موعد.

يذكر أن وزارة الصحة قد وفرت تطعيم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 3-11 عامًا في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا حيث يمكن الاطلاع عليها في الموقع التابع لوزارة الصحة https://healthalert.gov.bh ، كما أعلنت عن توفير تطعيم (فايزر-بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 5-11 عامًا في مركز التطعيم بمجمع سترة التجاري بالإضافة إلى المراكز التالية:

– مركز جد حفص الصحي

– مركز بنك البحرين الوطني الصحي في الدير

– مركز مدينة حمد الصحي

– مركز مدينة عيسى الصحي

– مركز الحورة الصحي

– مركز أحمد علي كانو الصحي