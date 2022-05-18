شكرا لقرائتكم خبر باركود لقياس رضا زوار المرافق الخارجية لشؤون الحرمين بـ6 لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تجربة ضيوف الرحمن، ألواح باركود (QR) لقياس رضا زوار المرافق الخارجية التابعة للرئاسة (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومكتبة الحرم المكي الشريف).

وتهدف ألواح الباركود المثبتة في المكتبة والمجمع، إلى قياس الرضا التفاعلي للزوار بـ6 لغات عالمية ومن خلال موقع الكتروني خاص تشرف عليه كوادر سعودية.

وخصصت نافذة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ليطلع من خلالها بشكل مباشر على أبرز التساؤلات والملاحظات والاقتراحات الواردة، لتقديم أرقى الخدمات لرواد الحرمين الشريفين والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة.

من جهة أخرى انطلاقا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عقدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام بدر الفريح، اجتماعا بممثل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور عثمان قزاز.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام، أن الوكالة تحرص على تقديم هذه الخدمة لكافة ضيوف الرحمن نظرا لأهميتها، ونوقش خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك استعدادا لتقديم خدمات إرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وتنظيم عملية استقبال المتقدمين الراغبين بشرف تقديم خدمة التطويف وتهيئتهم من خلال تنفيذ دورات لهم ومنحهم التصاريح اللازمة، والتي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين.

وأوضح المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، أن هذه الخدمة إرشادية تقدم لحجاج بيت الله الحرام أثناء

قدومهم للمسجد الحرام والتي تعينهم على أداء نسكهم وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

أبرز أهداف المشروع:

