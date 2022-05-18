حماية الحجاج من خطر تساقط الصخور بالمشاعر المقدسة

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في المقابل ستكون هذه الأعمال بعد تنفيذها كافية لتحقق الغرض من المشروع وهو تأمين السلامة والحماية للحجاج من خطر تساقط الصخور والأحجار، وما يترتب على ذلك لإنجاز العمل على أكمل وجه، وكل ما هو لازم تأمينه موقتا أو دائما لتنفيذ أعمال المشروع، على أن يجري التنفيذ طبقا للمواصفات والشروط الفنية والتعليمات الصادرة من الجهة المشرفة وكل ما يلزم للارتقاء بهذا العمل، وتحقيقا للهدف والمستوى المنشود الذي تهدف إليه الهيئة من المشروع.من جانب آخر يجري العمل على قدم وساق في مشروعات تعزيز الخدمة الكهربائية بالمشاعر المقدسة التي تنفذ بالتنسيق بين كدانة والشركة السعودية للكهرباء، للاستفادة منها في موسم حج هذا العام 1443، ضمن الاستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن.
مشروع تعزيز الكهرباء يقدم:
- أفضل الخدمات الكهربائية
- موثوقية عالية
- توفير أسباب الراحة والسلامة لضيوف الرحمن
التكاليف الإجمالية:
3.3 مليارات ريال
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