دهانات الطرق أهم عوامل سلامة تستخدمها وزارة النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق المستهدف من رؤية 2030 بخفض معدل الحوادث وتحسين شبكة الطرق، تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية السلامة على الطرق اهتماما كبيرا عند دراسة وتصميم الطرق، حيث يتم اعتماد أفضل المواصفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك الطرق باستخدام أفضل المواد والمعدات الحديثة مستوفية شروط السلامة والأمان، ويأتي من ضمنها الدهانات على الطرق.

ويتم وضع الدهان الأبيض على شكل «خط مستمر» يمنع تجاوز المركبات للمسار، أو على شكل «خط متقطع» يسمح بتجاوز المركبات بين مسارات الطريق، بينما يضع الدهان الأصفر بشكل طولي مستمر على جنبات الطريق، وتضع بمحاذاته دهانا أصفر متقطع في بعض الطرق، في حالة الربط الجانبي مع بعض الطرق السريعة.

وتعمل الإدارة العامة لسلامة الطرق بالوزارة على تحسين أدوات السلامة المرورية، التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وخفض معدل حالات الوفيات، حيث نفذت الوزارة أعمال دهانات الطرق خلال العام 2021 بأطوال (66,533) كلم، وتأتي هذه الجهود لتعكس مدى حرص واهتمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقطاع الطرق في المملكة، ورفع جودته وتعزيز لشبكة الترابط بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة الحياة، وخفض معدل حالات الوفيات، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، التي يشكل قطاع الطرق فيها عاملا رئيسا في النهضة والتنمية الشاملة، من خلال تسهيل الربط وحركة النقل التجارية، إضافة إلى حرصها على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لإنجاز المشروعات كافة تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.

أهمية الدهانات على الطرق:



تساعد وتوجه السائقين أثناء القيادة

تنظيم حركة السير

تحديد الجوانب الخارجية للطرق

تحديد مسارات الطريق في الاتجاه الواحد

فصل حركة المرور في الاتجاهات المعاكسة للطرق المفردة

ألوان الدهانات:

استخدام اللونين الأبيض والأصفر للدهانات التي يتم وضعها على الطرق

يتم عمل اللون الأبيض بين مسارات الطريق، أما الأصفر فيكون على جنباته

المستهدف في رؤية 2030: