إطلاق مبادرة للرقابة على وسائل نقل الأغذية في الحج

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وتعد مرحلة نقل المواد الغذائية إحدى أهم المراحل تأثيرا على سلامة الغذاء في السلسلة الغذائية، لذا فإنه يجب ضمان سلامة الغذاء خلال هذه المرحلة من حيث عمليات النظافة والتطهير، وكذلك ملاءمتها للظروف الجيدة والمناسبة أثناء النقل حسب نوع المادة الغذائية، وذلك وفقا للمتطلبات والاشتراطات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات السعودية والخليجية المعتمدة، وسيتم الانتهاء من التقديم في 16 ذوالقعدة .وتتضمن آلية الانضمام إلى المبادرة التأكد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة من هيئة الغذاء، وسيتم إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليمها نموذج المطابقة الخاص بوسيلة النقل عبر البريد.
3 ملاحظات أوردتها الغذاء والدواء
- الحصول على مطابقة وسيلة النقل لا يعني ترخيص الدخول للمشاعر المقدسة وليس له علاقة بالتصاريح الخاصة بالجهات الأخرى
- قد تستغرق مدة إكمال الاستبيان دقيقتين لكل وسيلة نقل، حيث يتم تقييم كل وسيلة نقل على حدة
- في حال كون وسيلة النقل تتبع لشركة خدمات لوجستية ولا تتبع للمنشأة مباشرة ترسل كافة المستندات إلى [email protected]
يعد ناقل الغذاء مسؤولا عن:
- تطبيق إجراءات النظافة والتعقيم المناسبة
- الفصل السليم والفعال لشحنات الأغذية المحتوية على أكثر من نوع من الغذاء
- الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة للمادة الغذائية خلال مرحلة النقل
- التخلص السليم من المواد الغذائية التي تتعرض للتلوث أو التلف
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