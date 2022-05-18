شكرا لقرائتكم خبر 55 ألف عملية نسخ وكالة الكترونية عبر «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل، عن إجراء 55 ألف عملية نسخ وكالة من قبل المستفيدين، عبر بوابة «ناجز الالكترونية»، منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 100 يوم، مشيرة إلى أن العملية الواحدة لا تتجاوز دقيقتين.

وأوضحت الوزارة أن خدمة نسخ وكالة تمكن المستفيد من إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل الكتروني عبر بوابة ناجز لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تقليص الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز Najiz.sa.

وأكدت أن إتاحة خدمة نسخ وكالة الكترونيا يأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.