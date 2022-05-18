شكرا لقرائتكم خبر فرص تطوعية للأطباء والممرضين في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز التطوع الصحي، الذي تشرف عليه وزارة الصحة، عن طرح الفرص التطوعية الخاصة بالأطباء والممرضين في برنامج سواعد الصحة لحج 1443، لمدة 5 أيام من 6 إلى 10 ذوالحجة، بشرط الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واكتمال جرعات التحصين. والفرص المتاحة للأطباء هي طبيب عام وطبيب أسرة وطبيب باطنة. وبالنسبة للممرضين فمطلوب العمل في العيادات التطوعية بالمراكز الصحية الموجودة في المشاعر المقدسة. ويتم العمل وفق ساعات مرنة وأيام مرنة حسب التنسيق مع المتطوع. ويتواجد أبطال التطوع من «سواعد الصحة» في مكة المكرمة لخدمة معتمري بيت الله ويتواجد أبطال التطوع من «سواعد الصحة» في مكة المكرمة لخدمة معتمري بيت الله الحرام وضمان راحتهم، على مدار الساعة لتحقيق أسمى الأهداف والغايات في خدمة الدين والمجتمع وزوار العاصمة المقدسة .

كانت هذه تفاصيل خبر فرص تطوعية للأطباء والممرضين في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.