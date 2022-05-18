بن راشد ينال الدكتوراة في حق الامتياز التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض نال المحامي حمدان بن راشد بن حمدان ال علي على درجة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء قسم السياسية الشرعية برنامج القضاء التجاري: و ذلك في اول اطروحة ورسالة دكتوراه من نوعها تناقش في هذا القسم منذ انشاء المعهد العالي القضاء بعنوان( حق الامتياز التجاري في العلامة التجارية ( الفرنشايز) تناقش في المملكة العربيه السعودية والوطن العربي وقد حصل على درجة امتياز مع مرتبه الشرف الاولى ؛ حضر اللقاء مناقشة الرسالة عدد من اصحاب المعالي والفضيلة.

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