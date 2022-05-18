محمد بن مسعود - الدمام - نبته مفعولها سحري تنظم سكر الدم وتخفض الكوليسترول وتعالج أمراض كثيرة لن تتوقع بعضها.. تعرف عليها

أرشدنا رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – للكثير من الأشياء التي تفيدنا في ديننا وحياتنا وكذلك في العلاج من الأمراض، ويعد هذا الأمر من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، ومن الأشياء التي أوصى الرسول على التداوي بها هو “الثفاء” أو كما هو معروف باسم “حب الرشاد”.

فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه منبهًا إلى أهمية حب الرشاد أو الثفاء في علاج العديد من الأمراض قائلًا : “ماذا في الأمرين من الشفاء: الثفاء والصبر”، قد قال أيضًا “عليكم بالثفاء فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء”، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقد أثني العديد من أساتذة التغذية على حب الرشاد وخاصة دوره في تنظيم سكر الدم.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وعلميا يتميز حب الرشاد بفوائده الصحية المتنوعة ، لذا دعنا نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية تناول حب الرشاد، من أجل الحصول على فوائده المُذهلة.

يعتبر حب الرشاد من النباتات العشبية السنوية سريعة النمو كما أنه صالح للطعام، ويعرف عن بذور هذا النبات خصائصة العلاجية المتنوعة والمختلفة، ولكن كيف يتم أكله؟.

كيفية تناول حب الرشاد

هناك عدة طرق لشرح كيفية تناول حب الرشاد والاستمتاع بمذاقه وفوائده الصحية ، ومن أهم طرق تناول حب الرشاد:

-ىتستخدم الأوراق بشكل أساسي لإعداد السلطات والسندويشات.

– يتم إضافة حبوب حب الرشد إلى السلطات والشوربات والسندويشات نظرًا لأنه يتمتع بنكهة مُنعشة.

-ىيتم استخدام القرون التي تحتوي على بذور مجففة أو طازجة كنوع من التوابل الحارة.

-يمكن طهي بذور حب الرشاد أو تحميصها قبل القيام بتناولها.

– غالبًا ما تستخدم براعم نبات حب الرشاد في السندويشات مع المايونيز والبيض المسلوق والملح.

– يتم تصنيع حلوى الكير من حب الرشاد، وذلك من أجل زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات والأمهات.

– يمكن نقع بذور حب الرشاد في كمية كافية من المياه وذلك لمُدة نصف ساعة أو حتى تقوم البذور بالإنتفاخ، ثم بعد ذلك يمكن إضافة العصير أو الحليب.

– يتم مزج حب الرشاد مع نصف كوب من الماء وعصير الليمون، وبعد ذلك يتم تركه لمُدة ساعتين قبل أن تقوم بتناوله.

– يتم خلط حب الرشاد مع الزبادي ويمكن إضافة نكهات عشبية أخرى مثل النعناع.

فوائد حب الرشاد العديدة

بذور حب الرشاد هي مصدر غذائي غني بالمعادن والأحماض الأمينية والألياف الغذائية وأيضًا البروتينات، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على الحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية وعناصر غذائية أساسية أخرى، ومواد كميائية نباتية.

التقليل من ارتفاع السكر في الدم

لبذور حب الرشاد القدرة المحتملة من أجل التقليل من مستوى السكر وتنظمه في دم الإنسان وذلك يحدث بشكل غير معتمد، من خلال إفراز الأنسولين في جسمك.

مُضاد للميكروبات

تتمتع بذور الخطاف بكفاءة عالية كمضاد لبعض الميكروبات، ويمكنها منع نمو الفطريات ضمن تركيزات معينة، ويمكن الاستمتاع بهذه الفائدة وذلك من خلال معرفة كيفية أكل حب الرشاد.

خصائصه مُضادة للأكسدة

بذور حب الرشاد تحتوي على مُركب الفينول وهي التي تعمل بشكل قوي وفعال كمضاد للأكسدة، وهذا ما يجعلها تمنع الأضرار الناتجة عن جذور الحرة وهي التي تتسبب في أكسدة الدهون والبروتينات والأحماض النووية.

بعض الفوئد الأخرى لحب الرشاد

– يساعد على حماية الكلى والكبد من التلف.

– يقوم بتقليل مستوى الكوليسترول في الإنسان.

– يقوم بتقليل ضغط الدم.

– حب الرشاد مضاد مضاد للتشنج كما انه أيضًا ملين ويمنع الإسهال.