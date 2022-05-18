اخبار الخليج – مدير عام شرطة العاصمة يستقبل رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد إبراهيم سيف النجران مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، كل من الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحامية دينا اللظي عضو مجلس مفوضي المؤسسة ، بحضور المقدم محمد خالد البوعينين رئيس مركز شرطة الحورة.

وفي مستهل اللقاء، رحب العميد النجران بالدكتور الحمادي والمحامية اللظي، مشيدا بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بمهمتها الإنسانية من خلال عملها للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع القضايا الحقوقية وفقا للاختصاصات الموكلة إليها، مشيراً إلى حرص المديرية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسة في كافة الجوانب.

وخلال الزيارة التي تأتي ضمن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها المؤسسة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، لرصد أوضاع حقوق الإنسان وللتثبت من ضمان تمتع الموقوفين بحقوقهم المقررة سواء كانت قبل أو أثناء إجراءات الإيقاف أو بعدها ، اطلع وفد المؤسسة على أقسام مديرية شرطة محافظة العاصمة، واستمع لإيجاز حول دور المديرية في تأمين حقوق وواجبات الموقوفين احتياطيا وأهم الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، منوهًا الوفد بالجهود التي يبذلها القائمين على المديرية بشكل خاص، والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشكل عام لتطبيق معايير حقوق الإنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية والاهتمام للنزلاء في تلك المراكز .