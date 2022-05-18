القبض على وافد يمني ومواطن نفذا حوداث جنائية في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة جدة على وافد من الجنسية اليمنية بهوية زائر ومواطن، نفذا حوداث جنائية تمثلت في سرقة (11) مركبة تم استردادها، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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