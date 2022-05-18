محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري جراحة العظام الدكتور زكي الحفظي، اليوم الأربعاء، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن المجتمع السعودي يعاني من نقص شديد في فيتامين “د”.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “الراصد” أن معظم المرضى الذين يزورون العيادة الخاصة بهم لديهم نقص شديد في الفيتامين، لذا لابد من أخذ مكملات غذائية.
وشدد على أن المصادر الطبيعية غير كافية لأخذ الفيتامين، لأسباب عده، أبرزها ارتفاع الحرارة ما يحرم الإنسان من التعرض للشمس.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري عظام يكشف أسباب النقص الشديد في «فيتامين د» بالمجتمع السعودي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.