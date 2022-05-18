استشاري عظام يكشف أسباب النقص الشديد في «فيتامين د» بالمجتمع السعودي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري جراحة العظام الدكتور زكي الحفظي، اليوم الأربعاء، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن المجتمع السعودي يعاني من نقص شديد في فيتامين “د”.

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “الراصد” أن معظم المرضى الذين يزورون العيادة الخاصة بهم لديهم نقص شديد في الفيتامين، لذا لابد من أخذ مكملات غذائية.

وشدد على أن المصادر الطبيعية غير كافية لأخذ الفيتامين، لأسباب عده، أبرزها ارتفاع الحرارة ما يحرم الإنسان من التعرض للشمس.