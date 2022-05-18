لهذه الأسباب..  السعوديون لا يأخذون أكثر من 5% من حاجتهم للشمس (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قالت أخصائية التغذية منى الخريجي، اليوم الأربعاء، إن الإنسان يجب أن يتعرض للشمس يوميا من 15 إلى 20 دقيقة؛ لحياة صحية أفضل.

وأوضحت في تصريحات لـ برنامج الراصد، المعروض عبر الإخبارية، أن المواطنين في السعودية لا يأخذون أكثر من 5% من حاجتهم لأشعة الشمس.

وبينت أن السبب في ذلك هو العادات، والتقاليد، حيث يلتزم الرجال بملابس معينة، تحجب عنهم الشمس، أيضا النساء يلتزمن باللبس الشرعي، كما أن الطقس مرتفع الحرارة بشكل مستمر، وهذا يصعب عملية التعرض للشمس، إضافة إلى وضع السيدات لـ “الميك آب”.