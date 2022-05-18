المملكة الـ 17 عالميا في الاستشهاد بالمخرجات البحثية

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وتقدمت المملكة في تصنيف سيماغو؛ بحصولها على المرتبة 22 عالميا في عدد المخرجات البحثية، فيما حققت المركز 25 في عام 2020، وقبلها حلت في المرتبة 32 عام 2018 في ذات المجال.ويعد تصنيف سيماغو للدول أحد أهم التصنيفات الأكاديمية على الصعيد الدولي، حيث يصنف الدول بشكل سنوي، وبشكل إجمالي من عام 1996 حتى الآن بناء على مخرجاتها البحثية والاستشهاد بها، وعدد آخر من المعايير الفرعية ذات الصلة.
المملكة في تصنيف سيماغو:
مجال الاستشهاد البحثي
عام 2021
المركز 17
عام 2018
المركز 26
تقدم 9 مراكز
مجال عدد المخرجات البحثية
عام 2021
المركز 22
عام 2018
المركز 32
تقدم 10 مراكز
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