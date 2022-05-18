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المملكة الـ 17 عالميا في الاستشهاد بالمخرجات البحثية

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- بواسطة أيمن الوشواش - عزز تعليم المملكة ريادته عالميا في مجال الأبحاث العلمية؛ محققا المركز الـ17 عالميا في مجال الاستشهاد بمخرجاته البحثية حسب تصنيف سيماغو 2021 الذي صدر أخيرا، مقارنة بالمرتبة 21 لعام 2020 والمركز 26 عام 2018 في المجال نفسه، وذلك بدعم القيادة الرشيدة وبالجهود التي تبذلها وزارة التعليم في دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزيز جودة البحث العلمي والابتكار، والمبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة مع الجامعات السعودية.

وتقدمت المملكة في تصنيف سيماغو؛ بحصولها على المرتبة 22 عالميا في عدد المخرجات البحثية، فيما حققت المركز 25 في عام 2020، وقبلها حلت في المرتبة 32 عام 2018 في ذات المجال.

ويعد تصنيف سيماغو للدول أحد أهم التصنيفات الأكاديمية على الصعيد الدولي، حيث يصنف الدول بشكل سنوي، وبشكل إجمالي من عام 1996 حتى الآن بناء على مخرجاتها البحثية والاستشهاد بها، وعدد آخر من المعايير الفرعية ذات الصلة.

المملكة في تصنيف سيماغو:

مجال الاستشهاد البحثي

عام 2021

المركز 17

عام 2018

المركز 26

تقدم 9 مراكز

مجال عدد المخرجات البحثية

عام 2021

المركز 22

عام 2018

المركز 32

تقدم 10 مراكز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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