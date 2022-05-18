شكرا لقرائتكم خبر ورش تدريبية لدعم المواهب بمهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الورش مسارات الإخراج والتمثيل والإنتاج والتوزيع والموسيقى التصويرية، ومعمل تطوير السيناريو الذي صمم بغرض تطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية، وتهيئتها عمليا لسوق الإنتاج، وتشمل ورشة بعنوان «تطوير وإنتاج وتوزيع الفيلم السينمائي»، وورشة عن الموسيقى في بناء الفيلم، وورشة عن تصميم الصوت الموسيقي وجميعها لمدة ستة أيام بمعدل ثلاث ساعات يوميا.كما تقيم ورشتين باللغة الإنجليزية الأولى PRODUCTION workshop لمدة ثلاثة أيام بمعدل أربع ساعات يوميا، والأخرى ورشة Acting & Directing for Cinema لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث ساعات يوميا.
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