مخالفات رعي توقع بـ41 مواطنا ومقيما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 41 مخالفا لنظام البيئة، 22 مواطنا، و18 مقيما من الجنسية السودانية، ومقيما من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 991 متنا من الإبل و735 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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