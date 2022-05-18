إحباط تهريب 682 كجم حشيش و62 طن قات

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب 682 كجم من مادة الحشيش المخدر، و62 طنا و315 كجم من نبات القات المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها، منهم 20 مواطنا، و53 مخالفا لنظام أمن الحدود 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولات تهريب 682 كجم حشيش و62 طن قات و194,300 قرص إمفيتامين مخدر والقبض على 73 متهما شاركوا في تهريبها، منهم 20 مواطنا، و53 مخالفا لنظام أمن الحدود.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب 682 كجم من مادة الحشيش المخدر، و62 طنا و315 كجم من نبات القات المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها، منهم 20 مواطنا، و53 مخالفا لنظام أمن الحدود 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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