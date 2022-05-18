استحداث برامج لتشخيص الطلاب وحوافز ومكافآت للمعلمين المتميزين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح المركز الوطني للتنافسية مشروع نظام التعليم العام، على منصة استطلاع لإبداء الرأي حتى 15 يونيو 2022.

ويشير المركز إلى أنه لا يوجد حاليا نظام خاص بالتعليم العام، وأن تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام مفرق بين لوائح وقرارات صادرة من مجلس الوزراء، وأن مشروع النظام سوف يوحد المرجعية التنظيمية لقطاع التعليم العام، بما يخدم هذا القطاع الهام.

و​للوزارة، -حسب النظام- تكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات تخرج عن اختصاصاتهم وتحديد المزايا المالية لذلك، وتضع الوزارة ضوابط تدريس المعلمين لمقررات تخرج عن تخصصهم والمتطلبات المهنية لتأهيل المعلمين لتدريس تلك المقررات. و​​​​للوزارة حق منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب، والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط المقررة من المجلس.​

و​​تضع الوزارة مسارات للتعليم في أي من مراحل التعليم الأساس، وتحدد المناهج والمقررات الإلزامية والاختيارية الخاصة بكل مسار، وتنظم ضوابط عملية انتقال الطلاب بين المسارات.

وللوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل انتقال الطلاب بين مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المهني، وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.​

وبحسب النظام تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كل بحسب اختصاصه، على استحداث برامج لتشخيص الطلاب، والتدخل المبكر لكشف أي خلل في النمو الجسدي، أو الذهني لديهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل حالة، بما يتسق مع احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.​

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام بما يرتقي بمستوى العملية التعليمية لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته من الناحية العلمية والمهارية وذلك عبر تنظيم حوكمة التعليم العام ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وبما يراعي رؤية المملكة 2030 وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويعد التعليم إلزاميا من سن (السادسة) حتى سن (الخامسة عشرة).

وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب بعدم دخول الطفل للتعليم في السن الإلزامية، أو يتسبب بانقطاعه عن التعليم، وذلك وفق نظام حماية الطفل.

والوزارة تصدر شروط وحالات الإعفاء من إلزامية التعليم.

أهداف التعليم العام:

