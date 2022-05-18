خادم الحرمين يوافق على إقامة المسابقة الدولية لكتابة المصحف

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وبهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يوليانه من عناية خاصة واهتمام كبير بكتاب الله عز وجل طباعة ونشرا وتعليما.وأوضح أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحف كريم يحمل اسم المؤسس، رحمه الله، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة الاستبانة المرافقة، وإرسالها على البريد: ketabat-almushafqurancomplex.gov.sa.
يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ100%، ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويا بعد أن كان 8 ملايين نسخة سنويا في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى نحو 80 لغة عالمية.
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