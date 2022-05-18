شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يكرم الطلاب الفائزين بجوائز آيسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة وجدة الفائزين بجوائز معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الحالي.

وهنأ الفيصل الطلبة والطالبات الفائزين، مؤكدا أهمية مواصلة النجاحات بما يسهم في نهضة الوطن.

وعبر الطلاب والطالبات الفائزون عن شكرهم للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي سوف يكون لها أثرها البالغ في نفوسهم، وستكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد وصولا لحصد المزيد من الجوائز ورفع علم المملكة عاليا في المحافل العلمية العالمية.

يشار إلى أن معرض آيسف هذا العام استقطب أكثر من 2000 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس المحكمة العمالية بجدة أحمد الزهراني.

واستمع إلى نبذة عن أعمال المحكمة ودورها في تنظيم العلاقات ما بين العامل وصاحب العمل، وتطبيق أحكام اللوائح والقوانين التي تنظم هذه العلاقة إلى جانب النظر في حقوق العمال وواجباتهم والقضايا التي تتعلق بالأجور وعقود العمل.

الطلاب الفائزون:

