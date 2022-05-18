نائب وزير الدفاع يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي آفاق التعاون وتعزيز العلاقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس في العاصمة واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة وأمريكا، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، ومن الجانب الأمريكي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.

هذا وقد وصل نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له صباح أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

العلاقات السعودية الأمريكية:







علاقات راسخة وتاريخية تمتد لأكثر من 8 عقود.



متينة وقوية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور المستمر في الأزمات الإقليمية والدولية.



تربط الرياض وواشنطن مصالح اقتصادية وأمنية ورؤية مشتركة.



التحديات التي قد تعترض العلاقات السعودية الأمريكية في الفترة الأخيرة سيحميها الحوار الصريح والبناء بين الأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة.



لعبت الشراكة السعودية الأمريكية عبر مختلف الإدارات دورا رئيسا في تعزيز السلم والاستقرار إقليميا ودوليا.



الرياض تأمل أن تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن، وجهودها المشتركة للتعامل مع المستجدات في اليمن وإيران وغيرها من قضايا المنطقة.



أهمية زيارة نائب وزير الدفاع لواشنطن: