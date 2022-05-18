شكرا لقرائتكم خبر القنصل العام فارس أسعد: الشعب السعودي مضياف.. و«المطبق» وجبتي المفضلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر القنصل العام مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي فارس أسعد في لقاء أجرته معه «مكة» عن سعادته بمرور 80 عاما على التاريخ المشترك والشراكة القوية والرؤية الموحدة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث افتتحت واشنطن أول مفوضية لها في الرياض في مايو 1942.

وقال «إن رؤية 2030 هي من شرعت في تحول المملكة إلى وجهة أكثر ترحيبا للأعمال التجارية والسياحة، كما أتاحت فرصة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة في الصناعات».

وعن مدينة جدة قال «إنه بعد عام في المدينة الساحلية، أصبح لديه قائمة غير محددة من الأماكن المفضلة مثل الكورنيش، والمعارض الفنية، ونافورة الملك فهد، وتبهره منطقة البلد بممراتها الضيقة والمساجد والمباني التي تزينها الرواشين البنية والتركوازية، حيث تشعر بماضي جدة في كل ركن من أركانه».

وأضاف «يسعدني أن أرى رؤية 2030 تعطي الأولوية للحفاظ على المواقع الأثرية والمباني والمعالم التاريخية والمتاحف الثقافية التقليدية».

شعب كريم مضياف

وعن مدن المملكة وما تتميز بها قال القنصل العام «إن كل مدينة فريدة ومميزة عن غيرها ولكن المشترك بين جميع المدن هو شعبها العظيم المعروف بالكرم والضيافة والذي يعتبر رمزا من رموز المملكة وثقافتها، حيث أتيحت لي الفرصة لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وأبها والعلا».

وبخصوص تجربته مع الطعام السعودي قال «إن طبقي المفضل هو «المطبق» بنوعيه المالح والحلو، حيث يعيدني إلى ذكرى طفولته في مدينة تبوك في الثمانينات».

وعن الرياضة وفريقه المفضل قال «لم أمارس العديد من الرياضات في طفولتي، ولكن لدي ابن شجعني على حب كرة القدم فأصبحت من محبي نادي الاتحاد، وقال مازحا: يمشي كدا كدا».