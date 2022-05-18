اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في برلين يقدم واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدم السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، واجب العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب لدى زيارته إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برلين عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، مستذكرًا مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته البارزة في نهضة وطنه وخدمة شعبه وقضايا أمته العربية والإسلامية ودوره في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية الإماراتية، وتدعيم العمل الإنساني الدولي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام الإمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.