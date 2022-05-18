اخبار الخليج – د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة يقدم التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل

محمد بن مسعود - الدمام - قام الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، اليوم الأربعاء، بزيارة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل.
وقد أعرب للمسؤولين في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة عن خالص تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، ولأسرة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، مستذكرًا سعادته المناقب والاسهامات الجليلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله لتطوير الدولة والنهوض بها على كافة الأصعدة التي ساهمت في الاعلاء من اسم الدولة الشقيقة في كافة المحافل، مشيرا الى جهوده المتواصلة طوال حياته لتطوير وتعزيز علاقات الأخوة والعائلية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، تأكيدًا على الوشائج الحميمة والمصالح المشتركة التي تربط دول مجلس التعاون، والمساعي الحثيثة التي قام بها سموه رحمه الله لخدمة الأمة العربية والاسلامية والدفاع عن قضاياها المصيرية، ومساندة الجهود العالمية لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدولي.
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