محمد بن مسعود - الدمام - بخطوات سريعة.. قولي وداعاً للحبوب المزعجة في الجبهة إلى الأبد

لا يوجد سبب محدد لظهور حبوب الجبهة . لكن يبدو أن النشاط الهرموني يلعب دورًا كبيراً في تحفيزه . وتعد أكثر شيوعًا خلال فترة البلوغ و المراهقة . وغالبًا ما تزداد احتمالية ظهورها عند النساء قبل بدء الحيض مباشرة.

خلطة سحرية للتخلص من حبوب الجبهة الى الأبد:

لتحضير الخلطة :

1- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي 4 فصوص من الثوم وإطحنيها جيداً في الخلاط حتى يصبح قوامها سائل.

2- أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الى الثوم في الخلاط وأخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات.

3- يمكنك أيضاً إضافة القليل من الكركم الى الخلطة. وزعي الخلطة على منطقة الجبهة وأتركيها لمدة 20 دقيقة بعدها أشطفي المنطقة بالماء البارد.

ما هي فوائد الثوم لعلاج الحبوب؟

1- للثوم خصائص كثيرة مضادة للفطريات والجراثيم والفيروسات.

2- يحتوي الثوم على مادة الأليسين، يساعد الأليسين على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

3- كما أنه يساعد في تقليل التورم والالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

4- يحتوي الثوم أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى تساعد على مقاومة حب الشباب، مثل فيتامين سي وفيتامين ب 6 والسيلينيوم والنحاس والزنك.

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