محمد بن مسعود - الدمام - بخطوات سريعة.. قولي وداعاً للحبوب المزعجة في الجبهة إلى الأبد
لا يوجد سبب محدد لظهور حبوب الجبهة . لكن يبدو أن النشاط الهرموني يلعب دورًا كبيراً في تحفيزه . وتعد أكثر شيوعًا خلال فترة البلوغ و المراهقة . وغالبًا ما تزداد احتمالية ظهورها عند النساء قبل بدء الحيض مباشرة.
خلطة سحرية للتخلص من حبوب الجبهة الى الأبد:
لتحضير الخلطة :
1- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي 4 فصوص من الثوم وإطحنيها جيداً في الخلاط حتى يصبح قوامها سائل.
2- أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الى الثوم في الخلاط وأخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات.
3- يمكنك أيضاً إضافة القليل من الكركم الى الخلطة. وزعي الخلطة على منطقة الجبهة وأتركيها لمدة 20 دقيقة بعدها أشطفي المنطقة بالماء البارد.
ما هي فوائد الثوم لعلاج الحبوب؟
1- للثوم خصائص كثيرة مضادة للفطريات والجراثيم والفيروسات.
2- يحتوي الثوم على مادة الأليسين، يساعد الأليسين على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.
3- كما أنه يساعد في تقليل التورم والالتهابات وتحسين الدورة الدموية.
4- يحتوي الثوم أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى تساعد على مقاومة حب الشباب، مثل فيتامين سي وفيتامين ب 6 والسيلينيوم والنحاس والزنك.
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