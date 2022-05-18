امرأة تحاول الانتحار قفزًا من سطح إحدى العمائر في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لامرأة تحاول الانتحار قفزاً من سطح إحدى العمائر في تبوك.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمدني تبوك يفيد بتهديد امرأة بالانتحار قفزاً من سطح عمارة سكنية بأحد الأحياء، وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ حياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في تبوك، من منع محاولة انتحار السيدة، حيث ضبطتها بعد إقناعها بالعدول عن الانتحار.