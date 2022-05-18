عاجل.. أقسام الطوارئ تستقبل 1285 حالة بسبب موجة الغبار في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية العاجلة 1285 حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار والأتربة التي اجتاحت العاصمة الرياض وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه أوصى الهلال الأحمر، باتباع طرق الوقاية من الغبار في ظل موجة الغبار التي تشهدها مناطق المملكة.

ودعا الهلال الأحمر، إلى تجنب الأماكن المزدحمة واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية وإغلاق الأبواب والنوافذ واتباع إرشادات الطقس.

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في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ونجران.

وتشمل الحالة الجوية أيضا الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.