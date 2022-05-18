بلدية القطيف تنفذ أكثر من 3600 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتحرر 83 مخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفذت بلدية محافظة القطيف 406 جولة رقابية، تم خلالها زيارة ٣٦٨٧ منشأة تجارية وغذائية في نطاق ٦ بلديات فرعية، كما تم إنذار ١٠٠٢ منشأة منها، وإتلاف كميات من الأغذية الصلبة والسائلة، وإغلاق ٢٩ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.
جاء ذلك من خلال الجهود الرقابية التي بذلتها البلدية خلال شهر أبريل الماضي حتى ١٧ مايو ٢٠٢٢م، والتي تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأسفرت الجولات عن تسجيل ٨٣ مخالفة على المنشآت تنوعت ما بين انتهاء الرخصة أو عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بجانب مخالفات الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
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وأكدت بلدية محافظة القطيف أن مراقبيها الصحيين ملتزمون بقرار التنبيه أولاً قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات، مشيرة إلى ضرورة اطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطهم التجاري، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا على ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.
وتأتي جهود البلدية الرقابية متكاملة مع أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات المستفيدين، وحفاظًا على سلامتهم.
وتهيب البلدية بالجميع بالمسارعة للإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في المنشآت، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 منبهة الملَّاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي بأهمية التعاون والامتثال للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين التي تعد من الأولويات.
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