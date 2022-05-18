مهاجم الهلال إيغالو: «علينا احترام الفيحاء.. وفي كرة القدم لا يوجد فريق صغير وكبير»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد اللاعب النيجيري أوديون إيغالو على رغبة لاعبي فريقه الهلال بتحقيق الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وإسعاد جماهير الزعيم في مباراة الغد، مشيرا إلى أهمية احترام الفيحاء وبذل الجهود للفوز بالبطولة الأغلى في المملكة العربية السعودية.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة يوم غد : “لدينا الرغبة بتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا في مباراة الغد، وعلينا احترام الفيحاء وبذل الجهود للفوز بالبطولة” .

وعلق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو قائلًا: “جميعنا كلاعبين لدينا رغبة واصرار لتحقيق الفوز وتتويج جهودنا بهذه البطولة، وفي كرة القدم لا يوجد فريق صغير وكبير، يجب أن نحترم أي خصم، المباراة 90 دقيقة”.

وواصل إيغالو قائلًا: “وطموحنا وهدفنا هو تحقيق الانتصار بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.. ومباراة الغد مختلفة عن مباراتنا السابقة أمام الفيحاء التي خسرناها في الدوري، والتي لم نكن سيئين بها ولكن كان ينقصنا التركيز أمام المرمى والتوفيق للتسجيل”.