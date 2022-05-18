محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح ل»الأيام» أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الصعوبة التي وجدها بعض الطلبة في تسليم تطبيق ريض 152 اليوم “الثلاثاء” الموافق 18 مايو الجاري، تود إدارة الاتصال أن تطمئن الطلبة إلى أن التطبيق سيتم إعادته خلال الفترة القادمة للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسليم التطبيق، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإنجاز التطبيق قريباً. المصدر: سارة نجيب

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية» لـ «الأيام»: إعادة تطبيق ريض 152 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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