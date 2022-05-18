أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية، سعياً لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية مشيراً إلى حرص اللجنة على تقديم الحلول السكنية التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع حالة المهام المرتبطة باللجنة والمستهدفات خلال الفترة القادمة، واستعرض مشاريع الإسكان التنموي الجاري تنفيذها ونسب إنجازها، وتطرق إلى برامج منصة جود الإسكان.