محمد بن مسعود - الدمام - قال رازوفيتش مدرب الفيحاء، اليوم الأربعاء، إن فريقه سيلعب غداً من أجل الفوز، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الدفاع أمام الهلال في أفضل حالاته إضافة إلى الهجوم.
وتابع رازوفيتش مدرب الفيحاء، في مؤتمر صحفي: «يجب أن نتعامل مع الإصابات التي لدينا والأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز».
وأردف رازوفيتش: «نعرف خصمنا جيداً والذي يعتبر أفضل فريق في آسيا ولكننا نستحق الحضور في هذا النهائي للعب أمام الهلال وسنكون جاهزين بدنيًا وفنياً للمواجهة».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الفيحاء عن لقاء الهلال: «نعرف خصمنا جيداً وسنلعب من أجل الفوز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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